Россиянам хотят установить минимальную зарплату без премий и надбавок

В России предложены изменения в Трудовой кодекс РФ, направленные на установление минимальной заработной платы не ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), исключая дополнительные выплаты, такие как премии и надбавки. Эти поправки уже внесены на рассмотрение в Госдуму РФ.

Авторы законопроекта указывают на существующую проблему: хотя текущее законодательство и требует, чтобы месячная зарплата не была меньше МРОТ, на практике многие работодатели устанавливают базовые оклады ниже этого уровня. Затем они используют различные дополнительные выплаты для достижения минимально допустимого уровня зарплаты, который на текущий момент составляет 19 242 рубля.

Ситуация с зарплатами ниже МРОТ начала складываться после 2007 года, когда в федеральное законодательство были внесены поправки, отменяющие минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд. Это дало возможность работодателям устанавливать оклады на уровне ниже минимального.

Депутат Сергей Миронов подчеркнул, что многие работодатели продолжают выплачивать зарплату ниже МРОТ и не планируют изменять свою практику. «Из-за этого работники оказываются в уязвимом положении, фактически завися от благосклонности руководства», — сказал Миронов.

Эти поправки предлагаются как мера для укрепления защиты трудовых прав граждан, обеспечивая, чтобы их базовый доход не зависел от воли работодателя и всегда соответствовал установленному государством минимальному уровню, сообщает ktv-ray.ru. В России предложены изменения в Трудовой кодекс РФ, направленные на установление минимальной заработной платы не ниже уровня минимального размера оплаты труда.