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Россиянам дали простую возможность заработать на первоначалку по ипотеке всего за 1 месяц

В регионах России стартовала уникальная программа, стимулирующая жителей региона к активному участию в наборе новых кадров на военную службу для Министерства обороны РФ.

gtrk-kostroma.ru

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В Татарстане стартовала уникальная программа, стимулирующая жителей региона к активному участию в наборе новых кадров для Министерства обороны РФ.

По условиям программы, каждый, кто поможет убедить другого человека подписать контракт с военным ведомством, получит вознаграждение в размере 100 тысяч рублей после того, как новобранец отправится на службу.

Инициатива активно освещается через государственные медиаресурсы, местные информационные сайты и социальные сети в Татарстане. В частности, детали акции можно найти на сайте heroes-tatarstan.ru. Сайт привлекает от 60 до 220 посетителей ежедневно, что указывает на значительный интерес к программе.

Начиная с 9 июля текущего года, размер вознаграждения увеличился с первоначальных 50 000 рублей до 100 000. Претендовать на выплату могут не только друзья и родственники потенциальных новобранцев, но и сотрудники военкоматов, администраций и других ведомств.

Кроме того, в Татарстане повышена единовременная выплата самим новобранцам за подписание контракта. С учетом муниципальных доплат сумма может достигать 1,5 млн рублей, что является значительным стимулом для желающих вступить на военную службу, сообщает РБК.

Эта инициатива отражает стремление региональных властей активизировать набор в армию и поддержать военные усилия страны через привлечение новых сил и предложение существенных финансовых стимулов.

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