Россиян ждут дожди и похолодание: новый прогноз погоды на текущую неделю

На этой неделе жители Центральной России испытают всю палитру погодных условий, от последних летних дней с их теплом и грозами до резкого вступления в осенний период.

Теплые начала:

В понедельник и вторник регион насладится летним теплом, дневные температуры достигнут +24...+25C, а ночные будут комфортно прохладными +16...+18C. Однако с усилением дождей начиная со вторника, летняя идиллия начнет нарушаться. Среда и четверг принесут грозовой фронт с сильными ливнями, ожидается до 10 мм осадков.

Охлаждение к выходным:

Осеннее охлаждение ворвется в регион уже в четверг. Ночные температуры опустятся до +14C, а днем столбики термометров не поднимутся выше +21C. К выходным погода станет еще более прохладной: ночью температура снизится до +10...+12C, а днем не превысит +18C.

Продолжающиеся осадки:

Дождливая погода будет спутником жителей на протяжении почти всей недели. Интенсивные осадки, начавшиеся в понедельник, продолжатся до четверга. Легкий дождь в воскресенье эффектно завершит эту неделю переменчивой погоды.

Советы от метеорологов:

Метеорологи призывают жителей Центральной России оставаться в курсе погодных прогнозов и принимать их в расчет при планировании активностей на открытом воздухе. Не забудьте про зонты и дождевики — они будут особенно актуальны на этой неделе.