Россиян ждет аномальное похолодание в сентябре: свежий прогноз с понедельника

Сентябрь 2024 года стартовал в Российской Федерации с относительно стабильной погодой, особенно в Московском регионе, где жители могут насладиться последними теплыми моментами уходящего лета. Но впереди неизбежные изменения — осеннее похолодание, которое постепенно захватит регион.

Комфортный начало сентября:

Первую неделю сентября жители Москвы и Подмосковья смогут насладиться солнечными и теплыми днями. Температура будет держаться в диапазоне +20…+25 °C, что создает отличные условия для прогулок на свежем воздухе, пикников и активного отдыха. По прогнозам метеоролога Александра Ильина, осадков в этот период не предвидится, поэтому никаких препятствий для проведения времени на природе нет. Начало сентября обещает быть особенно комфортным, с ясной и солнечной погодой.

Постепенное похолодание:

С 13 сентября начнется постепенное снижение температур, как это обычно происходит в начале осени. Термометры покажут уже +15…+20 °C. В это время возможно увеличение кратковременных дождей, которые станут предвестниками более холодных дней. Жителям стоит быть готовыми к изменению погоды и постепенно переходить на более теплые одежды.

Основное похолодание:

Ближе к 17 сентября погода изменится еще заметнее: температура опустится до +7…+12 °C. В это время осенние дожди станут частым явлением, и прохладный воздух создаст атмосферу наступающей осени. Это станет настоящим сигналом для москвичей, что пора доставать осенние плащи и зонтики.

Временное потепление:

Несмотря на общее похолодание, между 12 и 16 сентября прогнозируется небольшое потепление. Температура вновь поднимется до +12…+17 °C, и осадки на несколько дней прекратятся. Это будет прекрасная возможность для тех, кто еще не успел насладиться осенней природой, провести время на улице.

«Бабье лето»:

В конце месяца, по прогнозам синоптиков, может наступить кратковременное «бабье лето». Температура вновь поднимется до +14…+19 °C, а осадки будут минимальными. Это станет последним шансом для москвичей насладиться относительно теплыми днями перед окончательным наступлением осени.

Переход к холодной осени:

Как только сентябрь завершится, наступление октября принесет еще более заметное похолодание. В начале месяца дневные температуры будут держаться в районе +8…+13 °C, а к концу октября термометры покажут уже около +0…+5 °C. Ночные температуры могут опуститься до -3…-8 °C, а осадки, в том числе первые снежные хлопья, станут все более частыми.

Сентябрь 2024 года — месяц контрастов:

Сентябрь 2024 года обещает быть приятным и умеренно теплым, особенно в его начале. Жители Московского региона смогут насладиться комфортной погодой и проводить время на улице без риска промокнуть под дождем. Однако не стоит забывать о приближающемся похолодании, и уже к середине месяца стоит подготовиться к более прохладной и дождливой осени.

Используйте теплые сентябрьские дни, чтобы насладиться последними моментами уходящего лета, ведь зима не за горами.