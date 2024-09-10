Россиян ждет аномальное похолодание в начале сентября: свежий прогноз метеорологов

В России сентябрь 2024 года начнётся без экстремальных температурных скачков, согласно последним метеорологическим данным. Начало осени ожидается умеренно тёплым, без резких перепадов погоды.

Умеренные температуры на старте осени

Первые два дня месяца покажут средние показатели температуры в пределах +20 до +25C, по данным синоптика Александра Ильина из «Метео-ТВ». Осадки в эти дни маловероятны, что делает начало сентября идеальным для наслаждения последними днями бархатного сезона.

Постепенное похолодание

С третьего сентября температура начнёт снижаться, достигая к 7 числу +15...+20C, с вероятностью кратковременных осадков. К 8 сентября ожидается дальнейшее понижение температуры до +7...+12C, возможны дожди.

Незначительное потепление и заморозки

С 10 по 16 сентября температура немного поднимется, оставаясь в рамках +12...+17C. Осадков будет мало, что позволит москвичам комфортно провести это время. Однако, начиная с 19 сентября, ожидаются утренние заморозки с температурой от +2 до +7C, особенно ярко они проявятся в ясные ночи.

Перспективы «бабьего лета»

К концу месяца в Москве возможно недолгое «бабье лето», когда столбики термометров снова поднимутся до уровней +14...+19C, с минимальными осадками.

Осенние перспективы

В октябре жители столицы столкнутся с настоящими осенними холодами. Первые десять дней месяца будут довольно тёплыми для этого времени года, с температурами около +8...+13C днём и до +3...+8C ночью. Осадки будут носить умеренный характер.

Заключение месяца

Октябрь закончится значительным похолоданием: днём температура будет колебаться в районе 0...+5C, а ночью может опуститься до -3...-8C, что сопровождается увеличением осадков, включая снег.

Таким образом, сентябрь в Московском регионе обещает быть относительно стабильным, с комфортной температурой и минимальными осадками, за исключением кратковременных дождей и утренних заморозков в середине месяца. Это время года идеально подходит для прогулок и наслаждения последними тёплыми днями перед наступлением более холодной погоды.