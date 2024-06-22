Россиян просят срочно покинуть свои дома. Что произойдет сегодня, 22 июня

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Июнь 2024 года обещает быть захватывающим временем для астрономических наблюдений благодаря ряду необычных космических событий.

dzen.ru

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Июнь 2024 года обещает быть захватывающим временем для астрономических наблюдений благодаря ряду необычных космических событий.

«Клубничная Луна» и затмение Сатурна

22 июня между 01:00 и 01:10 GMT можно будет увидеть астрономическое явление, известное как «Клубничная Луна», так названное по времени сбора клубники в Северной Америке. В этот же месяц ожидается затмение Сатурна Луной, дата и время которого будут уточнены позже.

Рекомендации для наблюдения

Для наблюдения за этими событиями подойдет любое место с чистым горизонтом и минимальным уровнем световых помех. Для более подробного изучения космических объектов можно использовать бинокли или телескопы.

Июнь 2024 года предлагает уникальную возможность увидеть ряд замечательных астрономических событий. Это идеальное время для любителей звездного неба, чтобы насладиться космическими явлениями и открыть для себя красоту ночного неба, сообщает progoroduhta.

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