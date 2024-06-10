Россиян призывают покинуть свои дома уже сегодня: что произойдет в ближайшие дни

В июне 2024 года астрономическая арена обогатится серией впечатляющих событий, которые станут настоящим праздником для любителей звездного неба.

20 июня: Приближение июньского солнцестояния

Этот день отметит начало лета в Северном полушарии и зимы в Южном. В этом году момент солнцестояния придется на промежуток времени с 20:45 до 20:55 по Гринвичу. Этот день окажется самым долгим в Северном полушарии, в то время как для Южного полушария он станет самым коротким. Чтобы сделать это событие еще более интересным, мы разработали викторину, где вы можете проверить свои знания о солнцестояниях и равноденствиях.

2 июня: Полнолуние под знаком Клубничной Луны

22 июня ровно в 4:00 утра по московскому времени наступит момент полнолуния. В это время Луна, расположенная в созвездии Стрельца, будет полностью освещена. Этот астрономический феномен представляет собой зрелище, когда Луна оказывается на прямой линии с Солнцем, находясь по противоположные стороны Земли.

27 июня: Сближение Сатурна с Луной

Наиболее близкое приближение между Сатурном и Луной произойдет в 17:52 по московскому времени, когда расстояние сократится до 006'. Затем, в течение следующих минут и до 18:00, это расстояние уменьшится до 004'. Этот уникальный астрономический момент, когда Луна, освещенная на 72,2%, и Сатурн находятся в созвездии Водолея, будет доступен для наблюдения без телескопа.

Эти космические явления представляют собой замечательную возможность для всех, кто увлечен астрономией, углубить свои знания и насладиться красотой небесных процессов, как сообщает ресурс starwalk.space.