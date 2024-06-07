Россиян призывают покинуть свои дома уже сегодня: что произойдет в ближайшие часы

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В июне людей ожидает огромное количество невероятных и красивых астрономических событий, которые должен увидеть каждый.

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В июне людей ожидает огромное количество невероятных и красивых астрономических событий, которые должен увидеть каждый.

Списком явлений поделился портал starwalk.space:

  • Юпитер и Меркурий в Тельце

Июнь начнется с замечательного космического явления: 4 июня Юпитер и Меркурий сойдутся в созвездии Тельца. Это редкое явление предоставит возможность увидеть сразу две планеты без специальных приборов, а также более детально исследовать их через бинокль или телескоп, что обещает быть волнующим опытом как для простых любителей, так и для опытных наблюдателей.

  • Новолуние и Оптимальные Условия для Астрономии

Следующее важное астрономическое событие ожидается 6 июня от 15:30 до 16:00 по московскому времени, когда настанет новолуние. В этот период Луна окажется точно между Землей и Солнцем, скрыв свою освещенную сторону и минимизируя световое загрязнение. Это создает идеальные условия для наблюдения звезд и других небесных объектов, ведь отсутствие лунного света делает ночное небо особенно темным и ясным.

  • Переломный Момент Года

20 июня в период от 23:50 до 00:00 по московскому времени наступит солнцестояние, когда день достигнет своей кульминации в Северном полушарии и будет самым длинным в году. В это же время, в Южном полушарии, наступит самый короткий день, отмечая начало астрономической зимы. Это событие является ключевым для понимания земных ритмов и изменений в природе.

  • Клубничная Луна: Ночь Светящегося Спутника

Не пропустите 22 июня приблизительно в 4 утра по московскому времени Клубничную Луну — полнолуние, которое происходит, когда Луна располагается напротив Солнца относительно Земли. В этот момент в созвездии Стрельца лунный диск будет виден как полностью освещенный, создавая впечатляющее зрелище для всех, кто наблюдает за ночным небом.

  • Сближение Луны и Сатурна

Завершая месяц, 27 июня Луна, находясь на 72,2% своей освещенности, приблизится к Сатурну в созвездии Водолея. Это сближение позволит наблюдателям увидеть оба небесных тела в одном поле зрения, что особенно интересно для тех, кто следит за движениями планет и изменениями в их взаимодействии.

Июнь обещает быть месяцем, полным астрономических событий, каждое из которых предоставит уникальную возможность взглянуть на небо и узнать что-то новое о Вселенной. Эти явления напоминают нам о величии космоса и том, как малы мы в этом необъятном мире.

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