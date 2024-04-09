Россиян предупредили о росте стоимости яиц: они преподнесут настоящий сюрприз

С приближением праздника Пасхи многие потребители начинают обсуждать возможное увеличение цен на яйца.

Эксперт рынка FMCG предостерег от возможного подорожания этого продукта и поделился своим мнением с изданием "360". Он отметил, что это является ежегодным явлением, и добавил, что в прошлом году также наблюдался рост стоимости яиц.

Эксперт выразил сомнения во влиянии ФАС на ситуацию с ценами на яйца. Он подчеркнул, что увеличение цен на продукты, включая яйца, перед Пасхой является традиционным. Эксперт также обратил внимание на то, что цены на яйца зависят не только от ритейлеров, но и от производителей, которые сталкиваются с ростом затрат на корма и лекарства для птиц.

Другой аналитик также предупредил о возможном увеличении цен на некоторые продукты перед Пасхой. Он отметил, что цены на кондитерские изделия могут вырасти на 10% из-за увеличения стоимости сырья. Например, цена какао с начала 2024 года выросла на 50%, что может повлиять на стоимость сладостей на его основе.

На данный момент стоимость яиц в регионе остается стабильной - от 90 рублей за десяток второй категории, продаваемых в "Магните", до 93 рублей за десяток куриных яиц в сети "О'Кей".