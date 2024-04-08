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· Артем Акчурин

Россиян предупредили о росте цен на яйца: они преподнесут настоящий сюрприз

Россиян предупредили о росте цен на яйца: они преподнесут настоящий сюрприз

aif.ru

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По мере приближения праздника Пасхи многие покупатели начинают обдумывать возможное увеличение цен на яйца.

Эксперт из сферы FMCG предупредил об этой возможности и поделился своим мнением с изданием «360». Он отметил, что это является ежегодным явлением, указав, что в прошлом году также наблюдалось увеличение цен на яйца.

Эксперт высказал сомнения относительно возможности вмешательства ФАС в ситуацию с ценами на яйца. Он отметил, что повышение цен на продукты, включая яйца, перед Пасхой, является традиционным явлением. Кроме того, эксперт подчеркнул, что цены на яйца формируются не только розничными сетями, но и производителями, столкнувшимися с увеличением издержек на корма и лекарства для птиц.

Другой аналитик также предупредил о возможном повышении цен на определенные продукты перед Пасхой. Он отметил, что кондитерские изделия могут подорожать на 10% из-за роста стоимости сырья. Например, цены на какао за начало 2024 года увеличились на 50%, что может отразиться на стоимости сладостей, производимых на его основе.

На данный момент цены на яйца в регионе остаются стабильными — начиная от 90 рублей за десяток второго качества в сети магазинов «Магнит», и от 93 рублей за десяток куриных яиц в сети «О'кей».

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