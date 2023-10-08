Россиян предостерегли от злоупотреблений леденцами от боли в горле

Медицинская сообщества предупреждают о потенциальных опасностях, которые могут возникнуть при злоупотреблении спреями, пастилками и леденцами для облегчения першения и боли в горле. Доктор Денис Банный поделился информацией о возможных последствиях.

Он обратил внимание на то, что некоторые компоненты, присутствующие в составе спреев для горла, могут вызвать аллергические реакции. В наилучшем случае, это может проявиться в виде слезотечения, обильных выделений из носа и заложенности носовых ходов. В худшем случае, организм может ответить на аллерген развитием отека Квинке — острой реакцией, которая способна вызвать резкий отек кожи и слизистых оболочек в области глаз, ротовой полости и дыхательных путей. Особое внимание следует обратить на отек гортани, поскольку он может привести к удушью и представляет особую опасность.

Беременным женщинам спреи противопоказаны из-за потенциально тератогенного эффекта на развивающийся плод, который может вызвать дефекты и нарушения в его структуре и функционировании.

Касательно применения спреев для горла у детей, эксперт рекомендует использовать их с осторожностью. У младенцев и детей до трех лет они могут вызывать рефлекторный спазм дыхательных путей. Детям старше трех лет можно применять подобные препараты только при условии, если это предусмотрено в соответствующей инструкции.

Важно отметить, что превышение рекомендуемой дозировки может привести к нежелательным последствиям со стороны пищеварительной системы.