«Россиян повергли в шок»: стало известно как будем отдыхать в апреле

В марте 2024 года российские граждане с восторгом встретили приближение долгожданных выходных.

Официальный государственный календарь на 2024 год, утвержденный правительством страны, был опубликован на официальном телеграм-канале.

Этот календарь содержит подробную информацию о государственных праздниках и нерабочих днях. Ближайшие продолжительные праздники запланированы на период с воскресенья, 28 апреля, до среды, 1 мая, обещая четыре дня отдыха. И всего через неделю настанут следующие долгожданные выходные – с четверга, 9 мая, до воскресенья, 12 мая.