Россиян попросили срочно покинуть свои дома: Что будет 23 июня

Любители астрономии, ликуйте! Июнь 2024 года готовит нам настоящий космический спектакль. Небесные светила будут устраивать захватывающие шоу весь месяц, и наблюдать их можно будет даже невооруженным глазом.

Космический танец: Марс встречается с Луной

2 июня ночное небо озарит необычное зрелище — тесное сближение Марса и Луны. Красная планета приблизится к нашему спутнику на минимальное расстояние, и эта пара будет прекрасно видна в созвездии Рыб. Пик сближения придется на 23:37 GMT — не пропустите!

Утренний показ: Юпитер и Меркурий на ближайшей дистанции

А уже 4 июня нас ждет новое космическое рандеву. Рано утром, около 10:23 GMT, Юпитер и Меркурий сойдутся в тесном танце в созвездии Тельца. Планеты будут настолько близко друг к другу (всего 0,07 градуса!), что их можно будет различить даже без специальной оптики.

Новолуние и Солнцеворот: время загадывать желания и наслаждаться летом

6 июня в 12:38 GMT наступит новолуние — идеальное время для наблюдения за звездами, ведь яркий свет Луны не будет мешать. А 20 июня в 20:51 GMT произойдет летнее солнцестояние, знаменуя начало астрономического лета в северном полушарии и самый длинный световой день в году.

"Клубничная" Луна и затмение Сатурна: редкие явления для истинных гурманов астрономии

23 июня не пропустите полнолуние, известное как «Клубничная луна». Свое название оно получило благодаря сезону сбора клубники в некоторых регионах. А еще в июне нас ждет редчайшее событие — покрытие Сатурна Луной. Точные даты и время уточняются, но это явление точно станет ярким событием для любителей астрономии.

Как наблюдать ?

Большинство небесных зрелищ июня будут видны невооруженным глазом. Просто найдите место с открытым горизонтом и минимальной засветкой. А чтобы рассмотреть планеты и звезды более детально, воспользуйтесь биноклем или телескопом.

Не упустите возможность прикоснуться к тайнам Вселенной! Июнь 2024 года подарит вам незабываемые впечатления и возможность почувствовать себя частью чего-то большего.