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Россиян, которые живут только на пенсию, ждет приятный сюрприз уже в начале весны

Россиян, которые живут только на пенсию, ждет приятный сюрприз уже в начале весны

9111.ru

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Стало известно о предстоящем повышении пенсий весной 2024 года, которое затронет не только пенсии, но и другие виды выплат.

Например, средний размер социальных пенсий в апреле 2024 года увеличится на 7,5%, что приведет к росту средней суммы на 938 рублей, достигнув 13 455 рублей.

Также будут увеличены пенсии для следующих категорий граждан:

Пенсии детям-инвалидам возрастут на 1 392 рубля. Пенсии инвалидам с детства первой группы увеличатся на 1 403 рубля. Пенсии военнослужащих-инвалидов, поступивших на военную службу в армию Российской Федерации по призыву, повысятся на 1 269 рублей. Пособие по потере кормильца для семей таких военнослужащих также увеличится, достигнув более 15 тысяч рублей.

Также будут увеличены пенсии участникам Великой Отечественной войны, награжденным орденами «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю блокадного Севастополя», «Жителю блокадного Сталинграда», а также пострадавшим в результате радиационных и техногенных аварий и членам их семей.

С 1 апреля 2024 года выплаты за выдающиеся заслуги и особый вклад в развитие государства также увеличатся на 1 767 рублей, пишет pg11.ru.

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