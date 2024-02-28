Россиян, которые выживают только на пенсию, ждет приятный сюрприз уже с 1 апреля

Стало известно, какие изменения в выплатах ожидают граждан России, получающих пенсии, весной 2024 года.

Каждый год социальные пенсии индексируются в зависимости от роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Согласно информации из Министерства труда Российской Федерации, с 1 апреля выплаты увеличатся для 4,1 млн человек, при этом на это предусмотрено 37,5 млрд рублей из федерального бюджета на текущий год.

Соцпенсии планируют повысить на 7,5 % с 1 апреля, согласно проекту постановления Правительства. Эти пенсии получают более 3,4 млн человек, в основном это те, кто не набрал достаточного стажа для страховой пенсии, а также инвалиды и лица, потерявшие кормильца.

Средний размер пенсии составит 13 455 рублей, а пенсии инвалидов и детей-инвалидов также увеличатся. Поднимутся также пенсии для военнослужащих, участвовавших в ВОВ, а также для инвалидов и членов их семей. Государственные пенсии также будут увеличены для участников боевых действий, космонавтов и членов их семей.

Кроме того, с 1 августа ожидается еще одно повышение пенсий для работавших пенсионеров. Работодатели также должны будут выплатить страховые взносы за своих сотрудников в пенсионную систему. Каждый год с 1 октября также происходит увеличение военных пенсий.

С начала текущего года также было увеличено несколько видов страховых пенсий, включая пенсии по старости, инвалидности и в случае потери кормильца. Эти выплаты проиндексированы не ниже уровня инфляции прошлого года, а также были увеличены ежемесячные денежные выплаты, полагающиеся различным категориям граждан. Об этом сообщает «Парламентская газета».