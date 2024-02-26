Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет приятный сюрприз уже с апреля

С начала апреля 2024 года в Российской Федерации запланировано увеличение размера социальных пенсий на 7,5 процента.

Это касается значительного числа граждан, получающих социальные выплаты по различным категориям. Повышение затронет около 4,1 миллиона человек, включая получателей социальных пенсий по старости, инвалидов и лиц, потерявших кормильца.

Например, средняя социальная пенсия увеличится на 938 рублей и составит 13 455 рублей. Также повышение затронет пенсии детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы и другие категории граждан. Помимо этого, планируется увеличение выплат для участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаками за блокаду Ленинграда, Севастополь и Сталинград, а также пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.

Важно отметить, что данное повышение направлено на обеспечение социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан и помощи им в обеспечении достойного уровня жизни, сообщает pg11.