Новости России
· Ульяна Сенько

Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет приятный сюрприз уже с 1 марта

Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет приятный сюрприз уже с 1 марта

newizv.ru

Подписаться в Telegram

Гражданам Российской Федерации сообщают, что с 1 апреля текущего года запланировано повышение социальных выплат на 7,5 процента.

Средняя социальная пенсия возрастет на 938 рублей, пенсия для инвалидов с детства – на 1403 рубля, для детей инвалидов – на 1392 рубля, для граждан, служивших в ВС РФ по призыву – на 1269 рублей, а выплаты для семей, потерявших кормильца военнослужащего, увеличатся до 15 999 рублей.

Также повышение пенсий ожидается для участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда», людей, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, работников летно-испытательного состава, космонавтов, получающих надбавки к пенсии за выслугу лет, а также военным, служившим по призыву, их семей и участников военных формирований на добровольной основе.

Кроме того, с начала апреля выплата за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной вырастет до 25 322 рублей, сообщает pg11.

Эти изменения направлены на улучшение социального благосостояния граждан и поддержку тех, кто внес вклад в развитие страны и защиту ее интересов. Всем гражданам России следует внимательно следить за информацией и получать все возможные льготы и выплаты, на которые у них есть право. Вопросы и консультации по повышению пенсий можно получить в органах социальной защиты населения.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Интересное в Казани

7 часов назад

То, о чем принято молчать: почему говорить о похоронах - это нормально? Основатель ритуального агентства рассказал о ритуальном пакете страхования

вывести клопов цены

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается 25-градусная стужа и туман

Интересное в Казани

3 дня назад

Захватывающая история чашки: искусство приготовления напитков в кафе здорового питания в Казани

отделка лоджий челябинск в Челябинске

Новости Татарстана

день назад

Стали известны районы с самыми дорогими новостройками Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выросла смертность от онкозаболеваний за 2023 год

Новости Татарстана

3 часа назад

ОАК может возглавить уроженец Казани, который умеет управлять Ту-214

Новости Татарстана

день назад

Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана

Новости Татарстана

21 час назад

Актер Минекаев признался, что редко приезжает в родной город из-за узнаваемости
Лонгриды
21 час назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Казани

30 минут назад

В Казани встали трамваи из-за схода вагона с путей

Интересное в Казани

7 часов назад

То, о чем принято молчать: почему говорить о похоронах - это нормально? Основатель ритуального агентства рассказал о ритуальном пакете страхования

Новости Татарстана

45 минут назад

Илья Ковальчук пропустит Матч звёзд по фиджитал-хоккею

Новости Татарстана

55 минут назад

Путин поздравил Казанское высшее танковое училище со 105-летием
«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете
Лонгриды
2 дня назад

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

Новости Татарстана

час назад

Махонин сыграл против Текслера в фиджитал-баскетбол на «Играх будущего»

Новости Татарстана

час назад

В Казани открылся новый перинатальный центр

Новости Татарстана

час назад

В Казани пятиклассник выпал с балкона и разбился насмерть
«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить
Лонгриды
8 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить