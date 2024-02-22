Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет приятный сюрприз уже с 1 марта

Гражданам Российской Федерации сообщают, что с 1 апреля текущего года запланировано повышение социальных выплат на 7,5 процента.

Средняя социальная пенсия возрастет на 938 рублей, пенсия для инвалидов с детства – на 1403 рубля, для детей инвалидов – на 1392 рубля, для граждан, служивших в ВС РФ по призыву – на 1269 рублей, а выплаты для семей, потерявших кормильца военнослужащего, увеличатся до 15 999 рублей.

Также повышение пенсий ожидается для участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда», людей, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, работников летно-испытательного состава, космонавтов, получающих надбавки к пенсии за выслугу лет, а также военным, служившим по призыву, их семей и участников военных формирований на добровольной основе.

Кроме того, с начала апреля выплата за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной вырастет до 25 322 рублей, сообщает pg11.

Эти изменения направлены на улучшение социального благосостояния граждан и поддержку тех, кто внес вклад в развитие страны и защиту ее интересов. Всем гражданам России следует внимательно следить за информацией и получать все возможные льготы и выплаты, на которые у них есть право. Вопросы и консультации по повышению пенсий можно получить в органах социальной защиты населения.