Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет приятный сюрприз уже с 1 апреля

С наступлением 1 апреля 2024 года российским гражданам грядет приятное событие: планируется увеличение социальных пенсий на 7,5%. Этот шаг призван оказать поддержку тем, кто нуждается в дополнительной финансовой помощи, включая лиц, получающих социальную пенсию по старости, инвалидности и по потере кормильца.

Процентное увеличение социальных пенсий выглядит следующим образом:

Средняя сумма социальной пенсии увеличится на 938 руб., достигнув отметки в 13 455 руб.;

Пенсия детей-инвалидов возрастет на 1392 руб., достигнув 19 948 руб.;

Пенсия военнослужащих, служивших по призыву, увеличится на 1269 руб., достигнув 18 236 руб.;

Выплаты по потере кормильца для семей военнослужащих увеличатся до 15 999 руб.

Пенсия инвалидов I группы с детства увеличится на 1403 руб., достигнув 20 110 руб.;

Кроме того, с 1 апреля пенсии также вырастут для следующих категорий граждан:

Участников ВОВ;

Лиц, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» или «Жителю осажденного Сталинграда»;

Лиц, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, а также их членов семей;

Работников летно-испытательного состава, космонавтов и других лиц, получающих надбавки к пенсии за выслугу лет;

Военнослужащих, их семей и участников добровольческих формирований.

Вместе с тем с 1 апреля увеличится выплата за выдающиеся достижения и заслуги перед страной, достигнув отметки в 25 322 руб.

Следующее повышение пенсий ожидается 1 августа, когда будет произведен перерасчет пенсий лиц пенсионного возраста, работавших в прошлом году. А с 1 октября военные пенсии также будут увеличены, сообщает pg11.