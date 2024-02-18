Новости России
· Алина Алмакаева

Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет неожиданный сюрприз уже в марте

Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет неожиданный сюрприз уже в марте

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С 18 февраля этого года российские пенсионеры, которые полностью зависят от своей пенсии как единственного источника дохода, ожидает очень важное и значительное изменение. Новое законодательство, вступившее в силу в этот день, предусматривает увеличение пенсионных выплат для этой конкретной категории граждан.

Согласно новым правилам, пенсионеры, чья пенсия является их единственным источником дохода, будут получать более высокую сумму пенсии. Целью этого изменения является создание более достойных жизненных условий для этой группы граждан, для которых пенсия является основным источником средств для жизни.

Это важное изменение может иметь значительное влияние на качество жизни пожилых людей, предоставляя им больше финансовых возможностей для удовлетворения своих потребностей и повышения общего уровня жизни.

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