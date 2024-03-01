Россиян, которые могут жить на одну пенсию, ждет приятный сюрприз уже с 1 апреля

Весной 2024 года граждане Российской Федерации, получающие социальные пенсии, могут ожидать приятных изменений в своих выплатах.

Каждый год социальные пенсии пересматриваются в соответствии с ростом прожиточного минимума для пенсионеров за предыдущий период. С 1 апреля текущего года пенсионные выплаты увеличатся для более чем четырех миллионов человек.

По данным «Парламентской газеты», среди получателей увеличенных пенсий будут те, кто не достиг необходимого стажа для получения страховой пенсии, а также инвалиды и семьи, потерявшие кормильца. Предполагается, что размер социальных пенсий увеличится на 7,5 процента, в соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации.

Сейчас более 3,4 миллиона человек в России получают социальные пенсии, их начисление начинается на пять лет позже, чем у страховых пенсий, и их размер обычно ниже. Однако, если выплата ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, человек может получить дополнительную поддержку из федерального бюджета.

Кроме того, государственная помощь также увеличится для определенных категорий граждан, таких как участники Великой Отечественной войны и другие заслуженные личности. Ожидается, что следующая индексация пенсий произойдет 1 августа и затронет работавших пенсионеров прошлого года. Обновленные выплаты будут автоматически производиться, а также предполагается, что работодатели будут уплачивать страховые взносы в пенсионную систему за своих сотрудников.