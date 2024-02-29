Россиян, которые могут выживать на одну пенсию, ждет приятный сюрприз уже с 1 апреля

Стало известно, какие радостные изменения ожидают граждан Российской Федерации, получающих социальный вид пенсий, весной 2024 года.

Каждый год социальные пенсии подвергаются индексации, ориентируясь на рост прожиточного минимума для пенсионеров за предыдущий год. С 1 апреля пенсионные выплаты увеличатся для более чем четырех млн человек.

Подробности о том, кто может ожидать увеличение пенсии, разъяснила «Парламентская газета».

Согласно предложению, с апреля текущего года социальные пенсии планируется увеличить на 7,5 процента. Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации опубликован на официальном портале проектов правовых нормативных актов. Более 3,4 миллиона человек в России получают социальные пенсии. Среди них — те, кто не набрал достаточного количества баллов для страховой пенсии из-за своего трудового стажа, а также инвалиды и семьи, потерявшие кормильца.

Социальные пенсии начисляются на пять лет позже, чем страховые пенсии, и их размер ниже. Однако, если выплата ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем регионе, человек получает дополнительную социальную доплату из федерального бюджета. Также существуют и региональные доплаты. Парламентский депутат Светлана Бессараб подчеркнула, что ни один пенсионер в России не получает доход ниже прожиточного минимума пенсионера.

Кроме того, вместе с социальными пенсиями увеличится и государственная помощь. Это затронет почти 700 000 человек, включая участников Великой Отечественной войны и людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» или «Жителю осажденного Сталинграда». Также пенсии увеличатся для пострадавших от радиации, космонавтов и членов их семей, военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, и других категорий.

Следующая индексация пенсий ожидается 1 августа, касающаяся работавших пенсионеров прошлого года. Обновленные выплаты будут произведены автоматически. Также предполагается, что работодатели будут уплачивать страховые взносы в пенсионную систему за своих сотрудников.