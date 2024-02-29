Новости России
· Ульяна Сенько

Россиян, которые могут выживать на одну пенсию, ждет приятный сюрприз уже с 1 апреля

Россиян, которые могут выживать на одну пенсию, ждет приятный сюрприз уже с 1 апреля

gazeta-toratau.ru

Подписаться в Telegram

Стало известно, какие радостные изменения ожидают граждан Российской Федерации, получающих социальный вид пенсий, весной 2024 года.

Каждый год социальные пенсии подвергаются индексации, ориентируясь на рост прожиточного минимума для пенсионеров за предыдущий год. С 1 апреля пенсионные выплаты увеличатся для более чем четырех млн человек.

Подробности о том, кто может ожидать увеличение пенсии, разъяснила «Парламентская газета».

Согласно предложению, с апреля текущего года социальные пенсии планируется увеличить на 7,5 процента. Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации опубликован на официальном портале проектов правовых нормативных актов. Более 3,4 миллиона человек в России получают социальные пенсии. Среди них — те, кто не набрал достаточного количества баллов для страховой пенсии из-за своего трудового стажа, а также инвалиды и семьи, потерявшие кормильца.

Социальные пенсии начисляются на пять лет позже, чем страховые пенсии, и их размер ниже. Однако, если выплата ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем регионе, человек получает дополнительную социальную доплату из федерального бюджета. Также существуют и региональные доплаты. Парламентский депутат Светлана Бессараб подчеркнула, что ни один пенсионер в России не получает доход ниже прожиточного минимума пенсионера.

Кроме того, вместе с социальными пенсиями увеличится и государственная помощь. Это затронет почти 700 000 человек, включая участников Великой Отечественной войны и людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» или «Жителю осажденного Сталинграда». Также пенсии увеличатся для пострадавших от радиации, космонавтов и членов их семей, военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, и других категорий.

Следующая индексация пенсий ожидается 1 августа, касающаяся работавших пенсионеров прошлого года. Обновленные выплаты будут произведены автоматически. Также предполагается, что работодатели будут уплачивать страховые взносы в пенсионную систему за своих сотрудников.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

Новости Казани

21 час назад

В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников

уборка с тараканами генеральная стоимость

Новости Казани

21 час назад

В ТЦ «Квартал» Казани закрылся гипермаркет «Магнит»

Интересное в Казани

3 дня назад

Самое время самовара. Историей успеха поделились братья Пономаревы, основатели чайной компании из Перми.

наливные полы самовыравнивающиеся цена за работу в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Метшин считает Куюки и Салмачи ошибками 90-х

Новости Казани

день назад

«Татинвестгражданпроект» представил эскизы новых станций метро Казани

Новости Казани

6 часов назад

На Даурской в Казани построят тепличное хозяйство

Новости Татарстана

день назад

Минниханов поручил не оставлять без внимания конфликтные ситуации с мигрантами
Лонгриды
день назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

7 минут назад

В Татарстане продолжает расти заболеваемость кори

Новости Казани

час назад

В Казани подтвердили отмену концерта рэпера Matrang

Новости Татарстана

час назад

Дизайн выставочных стендов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани наградили лучших ученых Татарстана
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
5 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на заводе братьев Крестовниковых началась реконструкция

Новости Татарстана

3 часа назад

В трех крупных городах Татарстана износ сетей ЖКХ достиг критического уровня

Новости Казани

4 часа назад

Летом начнут работы по расширению въезда в «Салават Купере» в Казани
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой