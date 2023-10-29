Россиян без справки начнут лишать пенсии с 1 ноября — деньги спишут сразу

Российским гражданам было предостережение о возможности прекращения выплаты пенсии без предупреждения. Причина заключается в том, что в определенных обстоятельствах гражданам приходится предоставлять ежегодное подтверждение в отделение Социального фонда, чтобы получить право на выплаты. Обсуждение этих особых условий относится к пенсионерам, проживающим за пределами России. Многие российские пенсионеры, которые выбрали жизнь за границей, все еще получают свои пенсии по старости. Чтобы избежать прекращения этих выплат, эмигранты должны каждый год подтверждать свое существование, как сообщает "aif.ru" (18+).

По словам Павла Селезнева, декана факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве, в настоящее время более 300 тысяч российских пенсионеров проживают за границей. Он пояснил, что пенсионеры, которые находятся за границей и не имеют гражданства или вид на жительство в других странах, имеют право на российские пенсии, но они обязаны подтверждать свою физическую жизнеспособность ежегодно.

Для этого они должны получать соответствующую справку в российском консульстве, а затем отправлять этот документ в Социальный фонд России. В случае, если ведомство не получит подтверждение, выплаты будут приостановлены.

Размер пенсии для проживающих за границей соответствует общим стандартам и зависит от трудового стажа, дохода и других факторов. Система индексации пенсий за границей схожа с российской, хотя региональные наценки отсутствуют.