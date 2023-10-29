Новости России
· Алина Алмакаева

Россиян без справки начнут лишать пенсии с 1 ноября — деньги спишут сразу

Россиян без справки начнут лишать пенсии с 1 ноября — деньги спишут сразу

gazetavolgodonsk.ru

Подписаться в Telegram

Российским гражданам было предостережение о возможности прекращения выплаты пенсии без предупреждения. Причина заключается в том, что в определенных обстоятельствах гражданам приходится предоставлять ежегодное подтверждение в отделение Социального фонда, чтобы получить право на выплаты. Обсуждение этих особых условий относится к пенсионерам, проживающим за пределами России. Многие российские пенсионеры, которые выбрали жизнь за границей, все еще получают свои пенсии по старости. Чтобы избежать прекращения этих выплат, эмигранты должны каждый год подтверждать свое существование, как сообщает "aif.ru" (18+).

По словам Павла Селезнева, декана факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве, в настоящее время более 300 тысяч российских пенсионеров проживают за границей. Он пояснил, что пенсионеры, которые находятся за границей и не имеют гражданства или вид на жительство в других странах, имеют право на российские пенсии, но они обязаны подтверждать свою физическую жизнеспособность ежегодно.

Для этого они должны получать соответствующую справку в российском консульстве, а затем отправлять этот документ в Социальный фонд России. В случае, если ведомство не получит подтверждение, выплаты будут приостановлены.

Размер пенсии для проживающих за границей соответствует общим стандартам и зависит от трудового стажа, дохода и других факторов. Система индексации пенсий за границей схожа с российской, хотя региональные наценки отсутствуют.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

Жена бывшего прокурора Казани организовала бордель с несовершеннолетними и заставила малолетнюю проститутку делать аборт

Новости Казани

день назад

В Казани внучка Минтимера Шаймиева откроет пятизвездочный отель

как постельные клопы попадают в квартиру

Лонгриды

19 часов назад

«Не жизнь, а тюрьма»: что известно о содержании белого медведя в казанском зооботсаде

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Входит в комнату и все взгляды только на неё: казанским девушкам раскрыли секрет, как привлекать внимание без флирта

массаж шейно воротниковой зоны при остеохондрозе в Санкт-Петербурге

Лонгриды

2 часа назад

Мобилизация в 2024 году: Медведев сделал экстренное заявление

Новости Казани

день назад

«Ак Барс» готовы обменять Дамира Жафярова

Новости Татарстана

день назад

Певица из Татарстана прошла в четвертьфинал шоу «Голос Германии»

Новости Казани

4 часа назад

«Судейство в матче с «Рубином» было домашним»: что думает защитник «Балтики» о прошедшей игре
Лонгриды
19 часов назад

«Не жизнь, а тюрьма»: что известно о содержании белого медведя в казанском зооботсаде

«Не жизнь, а тюрьма»: что известно о содержании белого медведя в казанском зооботсаде

Лонгриды

2 часа назад

Мобилизация в 2024 году: Медведев сделал экстренное заявление

Новости Казани

2 часа назад

Госавтоинспекция поздравила казанских водителей с Днем автомобилиста

Новости Казани

4 часа назад

«Судейство в матче с «Рубином» было домашним»: что думает защитник «Балтики» о прошедшей игре

Новости Казани

21 час назад

В Казани сбит ребенок, переходивший дорогу за зеленый свет
Жена бывшего прокурора Казани организовала бордель с несовершеннолетними и заставила малолетнюю проститутку делать аборт
Новости Казани
22 часа назад

Жена бывшего прокурора Казани организовала бордель с несовершеннолетними и заставила малолетнюю проститутку делать аборт

Новости Казани

день назад

В Казани внучка Минтимера Шаймиева откроет пятизвездочный отель

Новости Казани

день назад

В Казани на строительство площадки для выгула собак дадут 2,8 млн рублей

Новости Казани

день назад

В Казани планируют расширить перечень школьников, которые могут бесплатно питаться
С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику