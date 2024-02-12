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Россия рискует остаться без бананов: во всем виновата мафия

Россия рискует остаться без бананов: во всем виновата мафия

РИА

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Эквадор является крупнейшим поставщиком бананов в Россию. Из-за временного закрытия портов и отмены выдачи контейнеров, стабильные поставки бананов могут быть нарушены. Российские импортеры получили предупреждения от контрагентов о возможных проблемах с поставками бананов.

Партнеры сообщили о временном закрытии портов, отмене выдачи контейнеров, срыве доставки и отмене среза бананов производителями. Поставщики признали, что не смогут полностью отгрузить запланированные объемы на этой неделе. Однако директор ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора заверил, что проблем с поставками быть не должно. Эквадор является основным поставщиком бананов для России. Поставки в январе-ноябре 2023 года составили 67,3 млн ящиков.

Беспорядки в Эквадоре начались 9 января, президент объявил о введении режима внутреннего вооруженного конфликта. Несмотря на возможные проблемы с поставками, говорить о дефиците бананов пока рано. В случае перерыва в несколько дней, поставки не сильно пострадают, но перерыв в несколько недель может привести к дефициту.

В октябре 2023 года цена на бананы выросла на 47% по сравнению с октябрём 2022 года. Также с 2024 года продолжает расти рост цен на импортные фрукты и другие продукты питания. Этот рост цен объясняется ослаблением рубля.

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