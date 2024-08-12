В своем последнем эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" телеведущий озвучил ряд тезисов, которые заставляют по-новому взглянуть на текущую геополитическую ситуацию.

Соловьев убежден, что противостояние на Украине является лишь элементом глобальной борьбы, которую Вашингтон развязал против Москвы. По мнению телеведущего, США намеренно используют украинский кризис для ослабления России.

Соловьев подчеркнул важность развития отечественного оборонно-промышленного комплекса, особенно в части беспилотных летательных аппаратов и средств РЭБ. Он выразил уверенность, что только технологическое превосходство поможет добиться успеха в противостоянии с Западом.

Особое внимание Соловьев уделил идее "народного" ОПК, призвав активнее подключать к производству вооружений малые и средние предприятия. По его словам, это позволит не только нарастить военный потенциал, но и дать толчок развитию экономики.