В свежем выпуске программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" развернулся напряженный диалог о геополитической повестке и ходе специальной военной операции. Центральными темами стали:

Эксперты единодушно отметили: события на Украине нельзя рассматривать в отрыве от широкого геополитического контекста. По их мнению, это не локальный конфликт, а часть глобального противостояния России и Запада во главе с США. Акцент был сделан на том, что Россия должна твердо отстаивать свои интересы на международной арене, чтобы противодействовать давлению со стороны оппонентов.

Обсуждая ход СВО, участники программы подчеркнули необходимость дальнейшей модернизации российской армии, чтобы эффективно противостоять вызовам со стороны НАТО. Особое внимание было уделено развитию высокотехнологичных направлений, таких как беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), демонстрирующие высокую эффективность в современных военных действиях.