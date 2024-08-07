«Россия обязана была встать на колени в 2022 году»: генерал-лейтенант Гурулев сделал экстренное заявление об СВО

Последний выпуск программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" был посвящен анализу текущей геополитической обстановки и хода СВО. Особое внимание уделили двум важным тезисам:

Украинский конфликт – часть глобального противостояния:

Эксперты в студии сошлись во мнении, что происходящее на Украине нельзя рассматривать в отрыве от глобального конфликта, который развязали против России США. Подчеркивалась важность учета интересов России в различных точках мира, чтобы не допустить давления со стороны Запада.

Ставка на беспилотники и РЭБ:

Одной из ключевых тем стала модернизация российской армии в условиях противостояния с НАТО. В частности, звучали призывы сделать ставку на развитие беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так как именно эти направления военной техники сейчас демонстрируют наибольшую эффективность на поле боя. Прозвучала интересная идея о необходимости развития так называемого "народного ОПК" – привлечения широкого круга разработчиков и инженеров к созданию новых образцов вооружений.