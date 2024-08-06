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«Россия должна была встать на колени в 2022 году»: генерал-лейтенант Гурулев сделал экстренное заявление об СВО

В новом выпуске программы "Вечер с Владимиром С...

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В новом выпуске программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" генерал-лейтенант Андрей Гурулев озвучил два ключевых момента.

Конфликт на Украине представляет собой часть более масштабной глобальной напряженности, навязанной Соединенными Штатами. Обращение внимания на некоторые территории требует особой осторожности и концентрации усилий.

Для достижения успеха на Украине крайне важно не пренебрегать современными средствами вооружения. Он считает, что наибольшие результаты в этой области могут быть достигнуты, если мы сосредоточим усилия на развитии народного оборонного комплекса, в частности, на создании и усовершенствовании беспилотников. Аналогичный подход следует применять и к технологиям радиоэлектронной борьбы.

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