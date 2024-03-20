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Роскачество озвучило лучшие марки блинчиков с мясом — пальчики оближите

Роскачество озвучило лучшие марки блинчиков с мясом — пальчики оближите

lifehacker.ru

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Информационно-аналитический портал «Открытое качество» предоставил информацию о завершении исследования замороженных блинчиков с мясной начинкой проведенного АНО «Российская система качества» (Роскачество) в первой декаде марта.

В рамках этого исследования было рассмотрено 20 брендов по 513 параметрам. В результате выявлены пять лучших производителей, в то время как четыре бренда стали частью антирейтинга.

В ТОП-5 лучших брендов с блинчиками с мясом вошли продукция под следующими товарными знаками: «Сибирская коллекция» (5 баллов), Globus (4.86 балла), «У Палыча» (4.8 балла), «Окраина» (4.66 балла) и Handy Craft (4.21 балла). Эксперты отметили, что продукция от ООО «Щёлковский МПК» из серии «Сибирская коллекция» соответствует не только законодательным требованиям, но и превосходит стандарты, установленные Роскачеством.

Мясную начинку блинчиков проверяли по различным параметрам, включая микробиологические показатели, наличие ДНК говядины, свинины, птицы, сои, мяса механической обвалки, растительных и животных белков, наличие ГМО и фосфатов. У продукции под шестью другими брендами, такими как «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», «Морозко», «От Ильиной», «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых», обнаружено, что количество микроорганизмов не превышало нормативы. В четырех образцах были обнаружены следы антибиотиков, не превышающие установленные стандарты.

Некоторые из изученных образцов блинчиков с мясом, такие как «ВкусВилл», «От Ильиной», и «Морозко», содержали бактерии группы кишечной палочки, а в продукции под брендом «Царское Подворье» — энтерококки. Производители, выявленные в антирейтинге, не получили положительных оценок по результатам исследования.

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