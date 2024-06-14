Роскачество обнаружило лучший стиральный порошок, который выведет любые пятна

В последнем обзоре Роскачества, посвященном стиральным порошкам, был выявлен чемпион среди 31 проверенной торговой марки. Исследование, ориентированное на качество и безопасность продуктов, привело к интересным выводам.

Победитель теста — «Аист»

Среди всех тестируемых марок лидером стал стиральный порошок «Аист». Этот продукт отличается не только своей эффективностью в удалении различных типов загрязнений, включая пигментно-масляные, такие как жир и пот, но и своими гипоаллергенными свойствами. Порошок "Аист" показал высокую эффективность в борьбе с загрязнениями, которые обычно не входят в спектр его действия, например с белковыми пятнами, несмотря на то что по маркировке он не предназначен для их удаления, сообщает pg11.

Безопасность и долговечность

Особое внимание в ходе тестирования уделялось безопасности использования. «Аист» не вызывает раздражения кожи и легко вымывается из тканей, что подтверждено трехкратным ополаскиванием во время тестов. К тому же, порошок формирует минимальное количество пены, что делает его подходящим для использования в современных стиральных машинах с высокой эффективностью.

Сохранение качества ткани

Еще один значимый плюс — после 25 стирок ткань остается столь же прочной и цветастой, как и до использования порошка. Это свидетельствует о мягком воздействии «Аиста» на ткани, сохраняя их первоначальные характеристики и увеличивая срок службы одежды.

Результаты исследования Роскачества подчеркивают, что выбор стирального порошка не должен основываться исключительно на рекламе. «Аист» демонстрирует, что качество и безопасность могут идти рука об руку, обеспечивая не только чистоту, но и заботу о здоровье пользователей и долговечности их вещей. Такой подход к выбору бытовой химии обеспечивает потребителям наилучший результат и экономию средств за счет продления жизни одежды.