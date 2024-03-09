«Родить первого нужно до 24 лет»: вице-премьер Голикова сделала важное заявление

Татьяна Голикова обратилась к россиянкам с призывом рожать первого ребенка до достижения ими 24-летнего возраста. Важно помнить, что возраст, когда женщина может иметь детей, ограничен.

Она подчеркнула, что раннее рождение первого ребенка способствует более быстрому появлению второго и третьего ребенка. Следует помнить, что это никоим образом не должно вызывать страха встречать старость. Такое заявление Татьяны Голиковой было озвучено на всемирном молодежном форуме.