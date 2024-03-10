«Родить первого нужно до 24, иначе будет поздно»: вице-премьер Голикова сделала важное заявление
РИА Новости
Вице-премьер Татьяна Голикова посоветовала девушкам рожать раньше.
"Не забывайте, что репродуктивный возраст у женщин - короткий," - Татьяна Голикова призывает женщин в России рожать своего первого ребенка до 24 лет.
"Чем раньше появляется первый ребенок, тем быстрее последуют второй и третий. Помните, нет необходимости бояться старости," - подчеркнула Татьяна Голикова на мероприятии Всемирного молодежного форума.
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