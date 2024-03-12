«Родить до 24 лет»: вице-премьер Голикова сделала серьезное заявление

Татьяна Голикова высказалась о рождаемости детей в России.

"Необходимо обращать внимание на то, что репродуктивный возраст женщины – относительно короткий период", — Татьяна Голикова обратила внимание на важность первого рождения ребенка до достижения возраста 24 лет.

"Чем раньше появится первый ребенок, тем быстрее наступят следующие роды. Помните, вам не должно быть страшно встретить старость", — подчеркнула Татьяна Голикова в ходе своего выступления на Всемирном молодежном форуме.