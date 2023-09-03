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· Алина Алмакаева

«Рискует потерять слишком много»: Тамара Глоба предупредила один знак зодиака

«Рискует потерять слишком много»: Тамара Глоба предупредила один знак зодиака

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Тамара Глоба сделала прогноз всем знакам зодиака. Что звёзды уготовили на этот раз?

Овен
В выходные дни Овен будет наслаждаться отлично проведенным временем. Возможность выбрать любое занятие и участие в любом деле сопровождается удачей благодаря благосклонности Вселенной. Вполне вероятно, что одно из маленьких желаний сбудется в эти выходные. Овны почувствуют прилив энергии, особенно в субботу, когда они будут заняты встречами, возможно, изменяющими их планы.

Телец
Первые выходные сентября сулят благоприятное время для Тельцов. Особенно важно обратить внимание на личную жизнь, где у них будет больше удачи. Представители земной стихии легко найдут общий язык с окружающими. В субботу возможны важные изменения, поэтому в первой половине дня лучше заниматься рутинными делами. Чтобы не погрузиться в обыденность, лучше отправиться в небольшую поездку, встретиться с друзьями или заняться покупками.

Близнецы
Если у Близнецов остались нерешенные вопросы и незавершенные дела, они должны постараться завершить их в субботу. Также нужно планировать встречи на этот день, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Однако возможны некоторые сложности в личных отношениях, а также мелкие неприятности в выходные для Близнецов.

Рак
В эти выходные Ракам важно верить в себя и проявлять решительность. Возможно, им предстоит принять важное решение, и времени для раздумий будет ограничено. Следует соглашаться на предложения друзей и родственников и быть открытыми для новых знакомств. В выходные возможна встреча с кем-то особенным для Раков.

Лев
Для Львов выходные подходят для анализа текущей ситуации, корректировки планов на семейном фронте и поиска новых целей. Важно смотреть на ситуацию практично и не обманывать себя. Лучше отложить активную деятельность и сосредоточиться на поддержке, так как Львам необходима поддержка.

Девы
В ближайшие дни Девы будут претерпевать трансформацию и ощущать больше энергии. В то же время рекомендуется провести выходные в спокойной обстановке, чтобы размышлять о своих истинных желаниях и доверять интуиции. Возможно появление новых идей, позволяющих Девам понять, в каком направлении двигаться дальше.


Весы
Весы должны приостановить все дела и провести время максимально расслабленно и комфортно. Они должны заниматься только тем, что приносит им положительные эмоции. Не стоит отказываться от приглашений, новых знакомств или неожиданных свиданий. Обустройство дома и порядка вещей поможет Весам почувствовать себя увереннее.

Скорпион
В выходные окружающие будут крайне внимательны к Скорпионам и готовы поддержать их. Скорпионы не должны опасаться делиться своими планами и идеями, потому что среди собеседников могут оказаться влиятельные люди, способные помочь им достичь поставленных целей. Однако принимать решения придется быстро.

Стрелец
Стрельцы будут проводить много времени на общение и встречи с людьми в выходные дни. Это может вынудить их изменить личные планы и отложить домашние дела. Не бойтесь сказать "нет" кому-то. Сейчас самое время вспомнить о личных границах. Отношения с партнером также потребуют внимания, пора навести порядок в любовных делах.

Козерог
В выходные дни у Козерогов будет занимать мысли важное дело. Затруднительно будет контролировать его развитие. В то же время их энергия будет на высоком уровне, но чтобы реализовать задуманное, нужно все четко спланировать. Разговоры на сложные и неприятные темы следует исключить.

Водолей
В выходные дни Водолеи будут страдать от сильного желания перемен. Вполне возможно, что их ждут дополнительные обязанности, и справиться с ними будет непросто. Нужно исключить любые риски и быть внимательными в финансовых делах, особенно если нет уверенности в них. В противном случае можно потерять многое.

Рыбы
В выходные Рыбам следует проявить упорство и настойчивость. Благодаря этим качествам они смогут достичь целей, которые были поставлены на ближайшие дни. Однако им также придется затратить много сил и времени. Возможны неприятности с бытовой техникой, которую придется заменить. Важно тратить деньги только в случае необходимости и отказать в долге, если попросят.

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