Резкий скачок цен на продукты питания: Набиуллина сказала россиянам готовиться к худшему

Исполнительный руководитель Банка России, Эльвира Набиуллина, представила обзор ситуации в России, касающейся роста инфляции.



По словам председателя совета директоров Банка России, тенденция замедления роста инфляции стала очевидной. Этот факт стал одной из основных причин, почему на последнем заседании совета директоров не было принято решение о повышении ключевой ставки, и она осталась на уровне 16 процентов.

Эльвира Набиуллина также отметила, что улучшение ситуации связано не только с одноразовыми факторами.

Руководитель Центрального банка отметила: «Мы видим значительное снижение темпов инфляции, которое не связано только с временными факторами. Мы израсходовали влияние одноразовых факторов, таких как курс валюты, наряду с постоянными факторами».

Тем не менее, улучшение ситуации не привело к изменению прогнозов регулятора на 2024 год. Согласно Центральному банку, ожидается, что уровень инфляции в текущем году составит от 4 до 4,5 процента, с целью достижения показателя в 4 процента уже к 2025 году.

Прогноз по уровню ключевой ставки также подвергся корректировке. Согласно новым данным регулятора, в 2024 году ожидается ее сохранение на высоком уровне в пределах от 13,5 до 15,5 процента.