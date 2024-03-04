Резкий скачок цен на продукты питания: Набиуллина предупредила россиян к чему готовиться

Глава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, представила доклад о текущей ситуации с ростом инфляции в стране.

В своем выступлении она указала на изменения, которые происходят в данной области – темпы увеличения инфляции начали снижаться. Это является одним из ключевых факторов, почему на последнем заседании руководства Центрального банка России не было принято решение о повышении ключевой процентной ставки, и она будет оставлена на уровне 16 процентов.



Набиуллина также подчеркнула, что наблюдается положительная динамика в снижении инфляции, которая охватывает не только одноразовые факторы.

«Мы действительно видим положительную динамику ситуации с инфляцией, так как ее уровень начал снижаться. Это касается не только одноразовых факторов, так как исчерпались влияние разовых факторов, которые вызвали всплеск инфляции, в том числе курс валюты, но также и устойчивых факторов», – заявила руководитель Центрального банка.

Однако улучшение ситуации не привело к изменению прогнозов Центрального банка на 2024 год. Согласно данным банка, уровень инфляции в текущем году может составить от 4 до 4,5 процента, а ожидаемый показатель в 4 процента должен быть достигнут уже в 2025 году.



Кроме того, был скорректирован прогноз по уровню ключевой процентной ставки.