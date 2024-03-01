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Резкий скачок цен на продукты: Набиуллина сказала россиянам приготовиться

Резкий скачок цен на продукты: Набиуллина сказала россиянам приготовиться

ptoday.ru

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Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, представила обзор текущей ситуации с инфляцией в стране.

Она отметила, что темпы роста инфляции начали замедляться, что стало ключевым фактором для непринятия решения о повышении ключевой ставки на последнем заседании совета директоров Банка России. Тем не менее Банк России решил сохранить ставку на уровне 16 процентов.

Набиуллина подчеркнула, что положительная динамика снижения инфляции наблюдается не только из-за одноразовых факторов, таких как курс валюты, но и из-за более устойчивых факторов.

Однако, несмотря на улучшение ситуации, Банк России не пересмотрел своих прогнозов на 2024 год. Прогнозируемый уровень инфляции на текущий год составляет от 4 до 4,5 процента, а ожидается, что цель в 4 процента будет достигнута к 2025 году.

Также был скорректирован прогноз по уровню ключевой ставки, который ожидается оставить на относительно высоком уровне в 2024 году – от 13,5 до 15,5 процента, сообщает Konkurent.ru.

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