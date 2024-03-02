Резкий скачок цен на продукты: Набиуллина сказала россиянам готовиться к худшему

Эльвира Набиуллина, руководитель Банка России, представила обзор текущей ситуации с уровнем инфляции в стране.

Она отметила замедление темпов ее роста, что стало ключевым фактором при принятии решения о сохранении ключевой ставки на последнем заседании совета директоров Банка России. Набиуллина подчеркнула, что улучшение ситуации связано не только с одноразовыми факторами, вроде курса валюты, но и с более стабильными обстоятельствами.

Несмотря на это, Банк России не изменил своих прогнозов на текущий и следующий год. Прогнозируемый уровень инфляции на 2024 год составляет от 4 до 4,5 процента, а ожидается, что цель в 4 процента будет достигнута к 2025 году.

Прогноз по уровню ключевой ставки также остался неизменным, планируется ее сохранение на относительно высоком уровне в 2024 году – от 13,5 до 15,5 процента, сообщает Konkurent.ru.