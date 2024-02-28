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· Артем Акчурин

Резкий скачок цен на продукты: Набиуллина сказала, к чему приготовиться россиянам

Резкий скачок цен на продукты: Набиуллина сказала, к чему приготовиться россиянам

РБК

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Эльвира Набиуллина, исполнительный руководитель Банка России, представила отчет о текущем положении дел в стране в отношении инфляции.

Она отметила, что сейчас можно говорить об изменениях, так как темпы роста инфляции начали замедляться. Этот факт стал одним из ключевых аргументов, почему на последнем заседании Совета директоров Банка России было решено не повышать ключевую ставку, которая останется на уровне 16 процентов.

Набиуллина также отметила, что снижающаяся тенденция не относится только к одноразовым факторам. Она подчеркнула, что мы видим позитивную динамику в ситуации с инфляцией, так как ее уровень начал снижаться. Это не только связано с одноразовыми факторами, так как влияние таких факторов, как курс валюты, уже исчерпалось, но также с устойчивыми факторами, заявила руководитель Центрального банка.


Однако улучшение ситуации не повлияло на прогнозы Центрального банка на 2024 год. Согласно данным банка, уровень инфляции в текущем году может составить от 4 до 4,5 процента, а целевой показатель в 4 процента следует ожидать уже в 2025 году.

Кроме того, была скорректирована прогнозируемый уровень ключевой ставки. По мнению регулятора, в 2024 году она останется достаточно высокой и составит от 13,5 до 15,5 процента.

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