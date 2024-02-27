Резкий скачок цен на продукты: Набиуллина сказала, к чему готовиться россиянам

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о текущем положении дел с инфляционным давлением в Российской Федерации.

Она отметила, что темпы роста цен на товары и услуги начали замедляться, что является важным аргументом против повышения ключевой ставки. Набиуллина подчеркнула, что улучшение ситуации связано не только с одноразовыми факторами, но и с устойчивыми тенденциями.

Кроме того, Набиуллина подчеркнула важность мер по стабилизации финансового рынка и укреплению доверия к национальной валюте. В своем выступлении она также отметила необходимость продолжения мер по контролю инфляции и поддержке экономической активности страны.

Несмотря на это, прогнозы Центрального банка на 2024 год остаются без изменений. Ожидается, что уровень инфляции в текущем году составит от 4 до 4,5 процента, а цель в 4 процента должна быть достигнута к 2025 году. Также корректировка прогноза коснулась уровня ключевой ставки, которая в 2024 году может остаться высокой, в пределах от 13,5 до 15,5 процента.