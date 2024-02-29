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Резкий скачок цен на продукты: Набиуллина рассказала, с чем столкнутся россияне

Резкий скачок цен на продукты: Набиуллина рассказала, с чем столкнутся россияне

newsroom.ru

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Эльвира Набиуллина, которая является исполнительным директором Банка России, представила свой анализ текущей ситуации с инфляцией в стране.

Согласно ее оценкам, наблюдается замедление темпов роста инфляции, что послужило основным аргументом принятия решения о неизменении ключевой ставки на последнем заседании совета директоров Банка России. Несмотря на это, ставка была оставлена на уровне 16 процентов.

Набиуллина также подчеркнула, что снижение инфляции наблюдается не только из-за временных факторов. Она отметила, что влияние одноразовых факторов, таких как курс валюты, уменьшилось, но также можно отметить улучшение в устойчивых факторах.

Тем не менее, несмотря на улучшение ситуации, Банк Российской Федерации не изменил свои прогнозы на текущий год. По оценкам регулятора, инфляция в 2024 году может составить от 4 до 4,5 процента, а целевой показатель в 4% должен быть достигнут к 2025 году. Прогноз по уровню ключевой ставки также скорректирован и может остаться высоким в 2024 году, в пределах от 13,5 до 15,5 процента.

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