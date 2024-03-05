Резкий скачок цен на продукты: эксперты предрекли россиянам рекордные цены

Глава Центрального Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина рассказала гражданам о том, какая в настоящее время обстановка в стране с инфляцией: чего ожидать, резкого роста или спада цен на товары и услуги?

Председатель ЦБ России заявила, что постепенно инфляционное давление в стране снижается. Именно данная положительная перемена является одним из самых весомых аргументов против повышения ключевой ставки. Набиуллина уточнила, что снижение инфляции наблюдается в устойчивом виде, а не в одноразовом.

Набиуллина также подчеркнула, что Центральный банк будет продолжать мониторинг ситуации на рынке и готов принимать дополнительные меры по стабилизации экономической ситуации, если это будет необходимо. Она отметила, что цель банка - обеспечить стабильность инфляции и финансового рынка, а также поддержать устойчивое развитие российской экономики.

Вместе с тем известны прогнозы Центрального Банка РФ, которые гласят, что уровень инфляционного давления в текущем 2024 году будет колебаться от 4 до 4,5%, а цель, равная 4%, будет достигнута в следующем году.