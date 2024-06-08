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Резкие слова Раневской про деньги — поражают и смешат даже наше поколение

Фаина Раневская, неподражаемая мастерица слова и королева сарказма, оставила после себя множество афоризмов, которые до сих пор вызывают улыбку и задумчивость. Одной из её любимых тем для шуток были деньги.

rutube.ru

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Фаина Раневская, неподражаемая мастерица слова и королева сарказма, оставила после себя множество афоризмов, которые до сих пор вызывают улыбку и задумчивость. Одной из её любимых тем для шуток были деньги — этот вечный источник человеческих страстей и проблем. Рассмотрим несколько её знаменитых цитат, которые демонстрируют её особенное отношение к финансам.

Лечебные свойства грязи

«Деньги, конечно, грязь, но до чего же лечебная!» — этот афоризм Раневской, пожалуй, один из самых цитируемых. С иронией она подчеркивает, как важно в современном мире иметь деньги, несмотря на все общественные предрассудки относительно богатства. Эта фраза ставит под сомнение наивное восприятие денег как чего-то постыдного и подчеркивает их роль в обеспечении комфортной жизни.

Вечная нехватка

«В жизни постоянны только две вещи: человеческая глупость и отсутствие денег.» Здесь Раневская с юмором обозначает постоянные спутники человечества. Это высказывание заставляет задуматься по поводу того, что многие проблемы в жизни кажутся неразрешимыми именно из-за нехватки финансов.

Чужое богатство

«Деньги портят человека. Особенно те, которые у других.» Эта шутка бросает вызов общему представлению о том, что деньги портят характер. Раневская предлагает рассмотреть, как восприятие чужого богатства может вызывать зависть и другие негативные чувства.

Жизненные приоритеты

«— Храните деньги в Сберегательной кассе.

— Найти, где хранить, не проблема. Проблема, где их сначала взять, чтобы хранить.» Этот диалог показывает, как часто обсуждения о финансовой стабильности игнорируют проблему первоначального заработка денег, что является насущной для многих.

Изящество и ирония

«— Сударыня, не могли бы вы разменять мне сто долларов?

— Увы! Но благодарю за комплимент!» и «Деньги съедены, а позор остался.» Эти фразы отлично иллюстрируют, как Раневская могла в одной фразе высмеять и комплимент, и глубокую правду жизни.

Высказывания Фаины Георгиевны о деньгах не просто смешные — они заставляют задуматься о многих аспектах финансовой жизни общества. Её слова продолжают жить в памяти благодаря их остроте и актуальности.

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