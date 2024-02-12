Новости России
· Артем Акчурин

Революция в госэкзаменах: новые правила серьезно повлияют на баллы

Революция в госэкзаменах: новые правила серьезно повлияют на баллы

radiovolna.fm

Подписаться в Telegram

В России планируют внести существенные изменения в процесс сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике, математике и другим естественным наукам.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости не только улучшения самого экзамена, но и установления тесного взаимодействия с вузами для внедрения нового формата дополнительных вступительных испытаний. В настоящее время в экзаменационных программах отсутствуют определенные предметы, способствующие ориентации будущих студентов на требования и потребности будущих профессий.

По мнению Голиковой, естественные науки в настоящее время находятся на передовой позиции развития. Кроме того, ранее было исключено сочинение из составляющих ЕГЭ по истории, которое школьники часто просто заучивали перед экзаменом. Таким образом, терялась творческая составляющая.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о планах изменения ЕГЭ по истории, где больше внимания будет уделяться специальной военной операции. В рамках ЕГЭ по истории в 2024 году учащимся предстоит выяснять вопросы, связанные с современной историей, включая события, связанные с ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом сообщают "Известия".

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

3 часа назад

Полиция проводит проверку по факту повреждения машин на парковке у ТЦ

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

травля тараканов без последующей уборки помещения

Новости Татарстана

день назад

Рузиль Минекаев на шоу ТНТ признался, что в детстве воровал

Интересное в Казани

3 дня назад

Полное обновление за 1 час: почему спортсмены выбирают флоатинг - эксперимент с казанской сборной по гандболу

замена масла в акпп гранта в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

11 часов назад

В казанском ТЦ на Мавлютова закрылся магазин «Бахетле»

Новости Татарстана

день назад

Глава Алексеевского района доставил партию гуманитарного груза в зону СВО

Лонгриды

3 часа назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

2 часа назад

Казанский авиационный завод планирует выпускать по 20 Ту-214 в год

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов сообщил, как Татарстан будет бороться с дефицитом кадров
Лонгриды
3 часа назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

2 часа назад

Казанский авиационный завод планирует выпускать по 20 Ту-214 в год

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

3 часа назад

Полиция проводит проверку по факту повреждения машин на парковке у ТЦ

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов сообщил, как Татарстан будет бороться с дефицитом кадров
Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году
Лонгриды
2 дня назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанцам обещают морозы до -33

Новости Татарстана

3 часа назад

Казань заняла второе место среди самых снежных городов России

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане предлагают перевести студентов на вечернее обучение
Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?
Полезное
6 дней назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?