Революция в госэкзаменах: новые правила серьезно повлияют на баллы

В России планируют внести существенные изменения в процесс сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике, математике и другим естественным наукам.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости не только улучшения самого экзамена, но и установления тесного взаимодействия с вузами для внедрения нового формата дополнительных вступительных испытаний. В настоящее время в экзаменационных программах отсутствуют определенные предметы, способствующие ориентации будущих студентов на требования и потребности будущих профессий.

По мнению Голиковой, естественные науки в настоящее время находятся на передовой позиции развития. Кроме того, ранее было исключено сочинение из составляющих ЕГЭ по истории, которое школьники часто просто заучивали перед экзаменом. Таким образом, терялась творческая составляющая.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о планах изменения ЕГЭ по истории, где больше внимания будет уделяться специальной военной операции. В рамках ЕГЭ по истории в 2024 году учащимся предстоит выяснять вопросы, связанные с современной историей, включая события, связанные с ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями. Об этом сообщают "Известия".