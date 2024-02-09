Революция в ЕГЭ: новые правила серьезно повлияют на баллы
newizv.ru
Будут введены вопросы про СВО и много другое.
В России планируют внести ряд изменений в процесс сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике, математике и другим естественным наукам.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости не только совершенствования самого экзамена, но и взаимодействия с вузами для внедрения нового формата дополнительных вступительных испытаний. В настоящее время в экзаменационных программах отсутствуют определенные предметы, которые могли бы ориентировать будущих студентов на потребности будущих профессий. Голикова считает, что в настоящее время естественные науки находятся на переднем крае развития.
Анзор Музаев, руководитель Рособрнадзора, объявил о планах изменения ЕГЭ по истории. Где больше времени будет уделяться тематике специальной военной операции. В рамках ЕГЭ по истории в 2024 году учащимся предстоит отвечать на вопросы о современной истории, включая события, связанные с ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями. Экзамен будет включать задания, требующие знаний об основных фигурах, включая Ольгу Качуру, и их вкладе в исторические события. Информацию об этом передают «Известия».