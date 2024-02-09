Новости России
· Артем Акчурин

Революция в ЕГЭ: новые правила серьезно повлияют на баллы

Революция в ЕГЭ: новые правила серьезно повлияют на баллы

newizv.ru

Подписаться в Telegram

Будут введены вопросы про СВО и много другое.

В России планируют внести ряд изменений в процесс сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике, математике и другим естественным наукам.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости не только совершенствования самого экзамена, но и взаимодействия с вузами для внедрения нового формата дополнительных вступительных испытаний. В настоящее время в экзаменационных программах отсутствуют определенные предметы, которые могли бы ориентировать будущих студентов на потребности будущих профессий. Голикова считает, что в настоящее время естественные науки находятся на переднем крае развития.

Также ранее из ЕГЭ по истории исключили сочинение, которые школьники попросту заучивали перед экзаменом. И таким образом терялась творческая составляющая.

Анзор Музаев, руководитель Рособрнадзора, объявил о планах изменения ЕГЭ по истории. Где больше времени будет уделяться тематике специальной военной операции. В рамках ЕГЭ по истории в 2024 году учащимся предстоит отвечать на вопросы о современной истории, включая события, связанные с ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями. Экзамен будет включать задания, требующие знаний об основных фигурах, включая Ольгу Качуру, и их вкладе в исторические события. Информацию об этом передают «Известия».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

Казанских студентов не пустили на встречу с Екатериной Мизулиной

Интересное в Казани

день назад

“Все, что сегодня делает моя команда, сперва я проделала сама”: как обычная сотрудница банка из Казани основала строительную компанию

уничтожение клопов в лыткарино

Новости Татарстана

день назад

В массовой драке на Кул Гали участвовали казанские группировки

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

штробление под розетку цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Участники банды, обокравшей мать погибшего на СВО, останутся на свободе

Новости Татарстана

день назад

В Казани возбудили уголовное дело после массовой драки со стрельбой

Новости Татарстана

4 часа назад

Екатерина Мизулина возмутилась низкими стипендиями казанских студентов

Новости Татарстана

день назад

В сети появились правила фотографирования с Мизулиной в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

Володин наградил Ильсура Метшина за многолетний добросовестный труд
Лонгриды
4 дня назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

час назад

Мизулина изменила место встречи со школьниками в Казани

Интересное в Казани

день назад

На любой вкус и кошелек: что подарить мужчине на 23 февраля

Новости Татарстана

час назад

Мошенники начали подделывать билеты на Игры Будущего в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Андрей Аршавин примет участие в «Играх будущего» в Казани
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
10 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

4 часа назад

Сбежавший менеджер казанского Газпромбанка был арестован заочно

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани снова заработал испанский визовый центр

Новости Татарстана

5 часов назад

На КАМАЗе назначили нового директора завода двигателей
Лонгриды
16 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать