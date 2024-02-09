Революция в ЕГЭ: новые правила серьезно повлияют на баллы

Будут введены вопросы про СВО и много другое.

В России планируют внести ряд изменений в процесс сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике, математике и другим естественным наукам.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости не только совершенствования самого экзамена, но и взаимодействия с вузами для внедрения нового формата дополнительных вступительных испытаний. В настоящее время в экзаменационных программах отсутствуют определенные предметы, которые могли бы ориентировать будущих студентов на потребности будущих профессий. Голикова считает, что в настоящее время естественные науки находятся на переднем крае развития.



