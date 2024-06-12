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Ретроградный Меркурий озолотит этих трех: Василиса Володина назвала знаки, чьи финансы пойдут в гору

Астрологические перемены не всегда несут с собой трудности и испытания. Иногда они открывают перед нами удивительные возможности. Василиса Володина, известный астролог, поделилась своими прогнозами на ближайший период ретроградного Меркурия.

dzen.ru

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Астрологические перемены не всегда несут с собой трудности и испытания. Иногда они открывают перед нами удивительные возможности. Василиса Володина, известный астролог, поделилась своими прогнозами на ближайший период ретроградного Меркурия, который, как оказалось, принесет удачу в финансовых делах для трех знаков зодиака.

Телец

Тельцы, готовьтесь к неожиданным финансовым поступлениям! Ретроградный Меркурий активизирует сектор материального благосостояния в вашем гороскопе. Возможно, вы получите давно ожидаемое наследство или возвращение долга. Это время также идеально подходит для инвестирования в недвижимость или начала нового проекта. Ваши усилия по укреплению финансового положения начнут приносить плоды.

Дева

Девы найдут новые источники дохода. Ретроградный Меркурий поможет вам увидеть потенциал в тех местах, которые ранее казались вам несущественными. Это может быть повышение на текущем месте работы или удачное вложение в перспективные акции. Будьте открыты для предложений сотрудничества — одно из них окажется особенно выгодным. Не упустите шанс пересмотреть свои инвестиционные стратегии, возможно, пора что-то изменить.

Козерог

Для Козерогов ретроградный Меркурий станет временем экономического расцвета. Ваша способность к планированию и стратегическому мышлению выйдет на новый уровень. Вас могут порадовать успешные сделки или удачные инвестиции, особенно если они связаны с иностранными партнерами. Важные финансовые документы, подписанные в этот период, принесут долгосрочную прибыль. Уделите внимание деталям, и Меркурий поможет вам достичь значительных успехов в ближайшем будущем.

Даже в периоды космических турбулентностей, как ретроградный Меркурий, звезды могут благоволить нам, открывая новые возможности для роста и процветания. Обращайте внимание на знаки и не бойтесь принимать смелые решения — ваш финансовый успех уже не за горами!

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