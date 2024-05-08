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«Решимость 100%, хороший день сегодня»: Генерал-лейтенант Гурулев рассказал, как и когда Россия может применять ядерное оружие

Сегодня день хороших новостей. Россия во всю остужает горячие головы.

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Сегодня день хороших новостей. Россия во всю остужает горячие головы. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Андрей Гурулев.

«Россия сегодня способна нанести удар по любой точке земного шара, против любого противника. И это должен понимать каждый», - считает Гурулев.

По его словам, решимость к подобным ударам стопроцентная.

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