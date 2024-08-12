«Решение за Путиным»: в Совфеде прокомментировали призывы к мобилизации после атаки ВСУ на Курскую область

Заявление философа Александра Дугина о необходимости мобилизации в связи с прорывом украинских диверсантов в Курской области вызвало широкий резонанс. Сенатор Сергей Цеков в беседе с ProGorodChelny прокомментировал это высказывание.

"У нас в стране решения о мобилизации принимает не философ Дугин, а президент России", – лаконично заметил Цеков, дав понять, что считает подобные призывы преждевременными и не имеющими практического значения.

Напомним, что 5 и 6 августа украинские диверсанты предприняли попытку прорыва в Курскую область. По данным Минобороны, в результате боев противник понес значительные потери в живой силе и технике. На данный момент ситуация стабилизировалась, продвижение ВСУ остановлено.

Тем не менее, инцидент вызвал серьезную тревогу в обществе. Обстрелы приграничных территорий продолжаются, есть раненые среди мирного населения. В этих условиях призывы к мобилизации звучат все чаще, однако власти пока не видят в этом необходимости.