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Решение уже сейчас принято: Путин огласил сроки демобилизации участников СВО

Тема  мобилизации  в  России  по-прежнему  волн...

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Тема мобилизации в России по-прежнему волнует многих. Недавно военный корреспондент Александр Сладков встретился с президентом и получил разъяснения относительно судьбы мобилизованных.

Служба до победного: Как сообщил Сладков, мобилизованные граждане останутся на службе до окончания специальной военной операции. О демобилизации речь пока не идет.

Когда можно вернуться домой? Демобилизация мобилизованных возможна только при наступлении следующих обстоятельств:

Достижение предельного возраста пребывания на военной службе.

Получение тяжелого ранения, делающего невозможным дальнейшее несение службы.

Гибель военнослужащего.

Рождение четвертого ребенка у мобилизованного.

Добровольцы и заключенные – на тех же условиях: Возможность демобилизации до окончания СВО не предусмотрена и для тех, кто заключил контракт с Минобороны, будучи добровольцем или осужденным.

Частичная мобилизация продолжается? Официально частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года, не завершена. Несмотря на то, что ранее сообщалось о планах призвать 300 тысяч человек, официального заявления о прекращении набора мобилизованных не поступало.

Информация о сроках и условиях демобилизации вызывает большой общественный резонанс. Остается надеяться, что все решения будут приниматься с учетом интересов как государства, так и отдельных граждан.

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