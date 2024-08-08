Решение уже сейчас принято: Путин огласил сроки демобилизации участников СВО
Тема мобилизации в России по-прежнему волнует многих. Недавно военный корреспондент Александр Сладков встретился с президентом и получил разъяснения относительно судьбы мобилизованных.
Служба до победного: Как сообщил Сладков, мобилизованные граждане останутся на службе до окончания специальной военной операции. О демобилизации речь пока не идет.
Когда можно вернуться домой? Демобилизация мобилизованных возможна только при наступлении следующих обстоятельств:
Достижение предельного возраста пребывания на военной службе.
Получение тяжелого ранения, делающего невозможным дальнейшее несение службы.
Гибель военнослужащего.
Рождение четвертого ребенка у мобилизованного.
Добровольцы и заключенные – на тех же условиях: Возможность демобилизации до окончания СВО не предусмотрена и для тех, кто заключил контракт с Минобороны, будучи добровольцем или осужденным.
Частичная мобилизация продолжается? Официально частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года, не завершена. Несмотря на то, что ранее сообщалось о планах призвать 300 тысяч человек, официального заявления о прекращении набора мобилизованных не поступало.
Информация о сроках и условиях демобилизации вызывает большой общественный резонанс. Остается надеяться, что все решения будут приниматься с учетом интересов как государства, так и отдельных граждан.
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