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Решение уже принято: эти категории российских пенсионеров получат надбавку за «советский стаж»

Пожилые россияне, чей трудовой стаж начался ещё...

dzen.ru

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Пожилые россияне, чей трудовой стаж начался ещё в Советском Союзе, могут рассчитывать на дополнительные надбавки к пенсии.

Процесс, известный как «валоризация», представляет собой переоценку трудового стажа и доходов, накопленных до реформы пенсионной системы в 2002 году. Эксперт Наталья Хурчакова объяснила, как именно это работает и кто имеет право на увеличение выплат.

Что такое валоризация и кого она касается?

Валоризация — это механизм, разработанный для учёта трудового стажа, накопленного в годы, когда система обязательных страховых взносов ещё не была внедрена. Эта инициатива особенно важна для тех, кто трудился в Советском союзе до 1991 года и в переходный период с 1991 по 2001 год.

Годы до 1991 года. За каждый год трудового стажа, накопленного до распада СССР, пенсия увеличивается на 1% от расчётного пенсионного капитала.
Период с 1991 по 2001 год. Для этого времени предусмотрена надбавка до 10%, так как в этот период система обязательных страховых взносов только начинала формироваться.

Как рассчитываются надбавки?

Основой для валоризации служит расчётный пенсионный капитал, который определяется на основании стажа и заработка гражданина по состоянию на 1 января 2002 года. Этот показатель позволяет учесть годы работы в системе до перехода на современную модель начисления пенсий.

Пример:

Если пенсионер имеет 20 лет стажа до 1991 года и 10 лет стажа с 1991 по 2001 год, его пенсия может быть увеличена на 20% за советский период и до 10% за переходный период.

Кто получает надбавки?

На валоризацию могут рассчитывать:

  • Граждане, имеющие трудовой стаж до 1991 года.
  • Те, кто продолжал работать в период с 1991 по 2001 год, до введения системы обязательных страховых взносов.
  • Все пенсионеры, чьи пенсионные права были сформированы до 1 января 2002 года.

Как происходит валоризация?

Пенсионеры могут быть уверены, что процесс происходит автоматически.

  • Заявление не требуется. Социальный фонд самостоятельно производит расчёты на основании данных о стаже и заработках, содержащихся в архиве.
  • Результаты. Надбавки начинают начисляться автоматически после завершения пересчёта.

Однако эксперты советуют пенсионерам проверять данные о своём трудовом стаже, чтобы убедиться в их правильности.

Почему это важно?

Валоризация — это компенсация за годы труда, когда страховые взносы ещё не начислялись. Она направлена на справедливое повышение выплат пенсионерам, которые работали в условиях иной экономической системы. Особенно это важно для граждан с длительным советским стажем, ведь каждый год их труда увеличивает размер пенсии.

Что нужно помнить?

Если вы или ваши близкие работали в Советском Союзе или в переходный период 1991–2001 годов, ваша пенсия может быть увеличена благодаря валоризации. Процесс происходит автоматически, но важно убедиться в корректности учёта стажа. Надбавки, основанные на этом механизме, являются заслуженной компенсацией за годы труда в другой экономической системе.

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