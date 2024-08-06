Решение уже есть: Путин огласил сроки демобилизации участников СВО

В свежих новостях о мобилизации в России военный корреспондент Александр Сладков рассказал о судьбе мобилизованных граждан, основываясь на информации, предоставленной президентом во время личной беседы. Заявления главнокомандующего пролили свет на состояние дел и планы относительно призванных на службу.

Президент отметил, что те, кто был мобилизован, продолжат своё участие в специальной военной операции до её завершения. Решение о демобилизации ещё не принято, что подразумевает, что служба мобилизованных продолжится.

Демобилизация может произойти только в исключительных случаях, таких как достижение предельного возраста службы, получение серьезного ранения или смерть. Кроме того, мобилизованные могут быть освобождены от службы после рождения четвёртого ребёнка.

Стоит отметить также, что для добровольцев и заключённых, заключивших контракты с Минобороны, возможность демобилизации до официального завершения специальной военной операции также не предусмотрена.

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года, официально не закончена, так как не опубликовано распоряжение о прекращении набора мобилизованных, хотя были сообщения о призыве 300 000 человек. Отсутствие указа президента оставляет множество неясностей относительно условий и сроков службы мобилизованных.