Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Решение уже есть: Путин огласил сроки демобилизации участников СВО

Подписаться в Telegram

В свежих новостях о мобилизации в России военный корреспондент Александр Сладков рассказал о судьбе мобилизованных граждан, основываясь на информации, предоставленной президентом во время личной беседы. Заявления главнокомандующего пролили свет на состояние дел и планы относительно призванных на службу.

Президент отметил, что те, кто был мобилизован, продолжат своё участие в специальной военной операции до её завершения. Решение о демобилизации ещё не принято, что подразумевает, что служба мобилизованных продолжится.

Демобилизация может произойти только в исключительных случаях, таких как достижение предельного возраста службы, получение серьезного ранения или смерть. Кроме того, мобилизованные могут быть освобождены от службы после рождения четвёртого ребёнка.

Стоит отметить также, что для добровольцев и заключённых, заключивших контракты с Минобороны, возможность демобилизации до официального завершения специальной военной операции также не предусмотрена.

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года, официально не закончена, так как не опубликовано распоряжение о прекращении набора мобилизованных, хотя были сообщения о призыве 300 000 человек. Отсутствие указа президента оставляет множество неясностей относительно условий и сроков службы мобилизованных.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Интересное в Казани

час назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

дезинфекция от тараканов как помыть квартиру

Новости Татарстана

день назад

Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

шугаринг подмышек в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Ипотечные реалии Казани: как доход влияет на мечты о жилье

Новости Татарстана

день назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Новости Казани

21 час назад

Госслужащим в Казани хотят дать выходные с 22 по 24 октября

Новости Казани

2 часа назад

5-километровая пробка образовалась на въезде в Казань из-за ДТП

Новости Татарстана

день назад

В РТ увеличение платы за ЖКХ составит до 15,7%
Новости Казани
3 дня назад

«Я легендарный бомж»: Сергей Рычков посетил «Приют Человека» в Казани

58-летний Сергей Рычков из Перми уже более 30 л...

Новости Казани

3 часа назад

Певица МакSим из Казани продает свой Maybach

Новости Казани

3 часа назад

В Казани экс-депутат Госсовета РТ Рифата Ганибаева получил больше 3 лет условно

Новости Казани

4 часа назад

Из-за «Ночного велофеста» с 17 по 18 августа перекроют центр Казани

Новости Казани

4 часа назад

В казанской филармонии пройдет ремонт
13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское...
Новости Татарстана
20 часов назад

13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское сломал позвоночник

Важное в РТ

20 часов назад

«Образовательная карта» напоминает о возможности перевыпуска карт для учеников казанских школ

Новости Татарстана

22 часа назад

Тело утонувшего туриста из Челнов нашли спустя 8 дней в Бурзянском районе

Новости Казани

день назад

В Казани за 16 млн продают один в мире 5-местный лимузин «ЗИЛ»
Стоматолог, которая вылечила три поколения каза...
Интересное в Казани
6 дней назад

Стоматолог, которая вылечила три поколения казанцев: удивительная история Зухры Харисовны Яхиной 
3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участие...
Новости Татарстана
21 час назад

3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участием грузовиков в Татарстане